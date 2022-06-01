حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات وتمويلها عبر اكتتاب وطني”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في حوار مطول سينشر في وقت لاحق من هذا اليوم على قناة و موقع هبة بريس، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية أن الأخير تقدم بعدد من المقترحات للحكومة قصد تخفيف أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
و أوضح حموني بأن المغرب يستورد المحروقات من دول غير منتجة له، هاته الدول تعتمد على محطات تخزين على غرار لاسامير، و هو ما دفع الفريق النيابي لحزب الكتاب لاقتراح بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات في انتظار الحل القانوني لمحطة لاسامير.
و أكد رئيس فريق pps بمجلس النواب أن نواب الحزب تقدموا بمقترح للحكومة يرمي لبناء محطة جديدة لتخزين المحروقات ستكلف وفق عدد من الخبراء حوالي 60 إلى 80 مليار درهم.
و بخصوص تمويل إنجاز و تشييد هاته المحطة الجديدة، اقترح نواب حزب التقدم و الاشتراكية وفق ما أكده رشيد حموني عددا من الحلول منها عملية اكتتاب وطني يسهم فيها جميع المغاربة أفرادا و مؤسسات، الراغبين في ذلك، على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا مع صندوق كوفيد الذي أمر عاهل البلاد بإحداثه، مع مساهمة الدولة بجزء من المبلغ الإجمالي للمشروع.
5 تعليقات
اكتتاب وطني؟ لماذا لا يتم إيجاد حل سريع من أجل إستغلال الطاقة التخزينية المتوفرة لدى لا سامير و في معمل سيدي قاسم؟ ثم هناك شركات حققت مداخيل خيالية خلال هذه الفترة الأخيرة و لديها إمكانيات تمويلية كبيرة ،ثم أن العملية تجارية في الأساس لأن الأسعار أصبحت محررة ؟
قد تكون الفكرة مفيدة في حالة واحدة الإلتزام على الأقل بوضع نظام نظام ضريبي على المحروقات يكون ضامن لاستقرار الأسعار في حدود ثابتة و معقولة لا تتعدى 9دراهم للتر بالنسبة للغازوال لأنه هو المادة الكثيرة الطلب
الحــل الوحيـد هـو دعـــم المحـروقـــات مـن مـداخيـل وواردات الفوسفـاط الذي يـعـد انـتـاجـا وطنيـا اسـاسيـا أفضـل بكثيـر مـن انـتـاج البـــترول والغــاز ببـلادنــا الـذي يعتبـر هـذا الأخيـر وهـمـا فقط يبــاع للمواطنـيـن …
ثـم نـدعــو الى محـاربـة احتكـار تجـارة المحروقــات مـن طـرف الـذيــن أتــوا عـلى الأخضـر واليابس وتسببوا فـي انهيـار الاقتصـاد الوطنـي ،و سـاهمـوا فـي ارتـفـاع كـل المــواد بدون استثنــاء ويلبسـون الحـق بالبـاطل حيث يـرجعـون اسبـاب الكارثـة الى الأحـداث العـالمية . لقـد طفـح الكيـل وبـلغ السيـل الـزبـى…
اللهم اضـرب الظـالمين بالظـالمين آمين يار ب العلميــن….
تعتقدون أن أخنوش سيوافق على هاذا الإقتراح مستحيل سنتين كورونا ستفذف أخنوش والمافيات 36 ملياردرهم من المحروقات
الاقتراح الصاىب لماذا تم بيع لاسامير .تريد بناء محطة اخرى لنهب البعض من ميزانيتها وفي الاخير بيعها للاجانب .مع المدة سنجد المغرب مستعمر من جديد ربما نصبح مثل فلسطين نحارب من اجل بلدنا قد بعناه
عليكم تمويله من مداخل “التقاعد غير القانوني”ومداخل الريع بجميع أنواعه.