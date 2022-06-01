حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات وتمويلها عبر اكتتاب وطني”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في حوار مطول سينشر في وقت لاحق من هذا اليوم على قناة و موقع هبة بريس، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية أن الأخير تقدم بعدد من المقترحات للحكومة قصد تخفيف أسعار المحروقات في السوق الوطنية.

و أوضح حموني بأن المغرب يستورد المحروقات من دول غير منتجة له، هاته الدول تعتمد على محطات تخزين على غرار لاسامير، و هو ما دفع الفريق النيابي لحزب الكتاب لاقتراح بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات في انتظار الحل القانوني لمحطة لاسامير.

و أكد رئيس فريق pps بمجلس النواب أن نواب الحزب تقدموا بمقترح للحكومة يرمي لبناء محطة جديدة لتخزين المحروقات ستكلف وفق عدد من الخبراء حوالي 60 إلى 80 مليار درهم.

و بخصوص تمويل إنجاز و تشييد هاته المحطة الجديدة، اقترح نواب حزب التقدم و الاشتراكية وفق ما أكده رشيد حموني عددا من الحلول منها عملية اكتتاب وطني يسهم فيها جميع المغاربة أفرادا و مؤسسات، الراغبين في ذلك، على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا مع صندوق كوفيد الذي أمر عاهل البلاد بإحداثه، مع مساهمة الدولة بجزء من المبلغ الإجمالي للمشروع.

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 3 11