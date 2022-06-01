حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات وتمويلها عبر اكتتاب وطني”

2022-06-01 / 12:29
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في حوار مطول سينشر في وقت لاحق من هذا اليوم على قناة و موقع هبة بريس، أكد رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم و الاشتراكية أن الأخير تقدم بعدد من المقترحات للحكومة قصد تخفيف أسعار المحروقات في السوق الوطنية.

و أوضح حموني بأن المغرب يستورد المحروقات من دول غير منتجة له، هاته الدول تعتمد على محطات تخزين على غرار لاسامير، و هو ما دفع الفريق النيابي لحزب الكتاب لاقتراح بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات في انتظار الحل القانوني لمحطة لاسامير.

و أكد رئيس فريق pps بمجلس النواب أن نواب الحزب تقدموا بمقترح للحكومة يرمي لبناء محطة جديدة لتخزين المحروقات ستكلف وفق عدد من الخبراء حوالي 60 إلى 80 مليار درهم.

و بخصوص تمويل إنجاز و تشييد هاته المحطة الجديدة، اقترح نواب حزب التقدم و الاشتراكية وفق ما أكده رشيد حموني عددا من الحلول منها عملية اكتتاب وطني يسهم فيها جميع المغاربة أفرادا و مؤسسات، الراغبين في ذلك، على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا مع صندوق كوفيد الذي أمر عاهل البلاد بإحداثه، مع مساهمة الدولة بجزء من المبلغ الإجمالي للمشروع.

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