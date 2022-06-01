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البيضاء.. العثور على شحنة كوكايين داخل حاوية مخصصة للنقل الدولي

2022-06-01 / 10:44
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هبة بريس - البيضاء

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع المتورطين في حيازة وإخفاء شحنة من مخدر الكوكايين داخل حاوية مبردة مخصصة للنقل الدولي للبضائع.

وكانت شركة متخصصة في النقل الدولي للبضائع قد أشعرت مصالح الشرطة بعثور عمال الصيانة على 32 صفيحة تزن كل منها كيلوغراما واحدا من مادة يشتبه في كونها مخدر الكوكايين، معبأة داخل نظام التبريد الخاص بحاوية جرى نقلها في نفس اليوم إلى ورشة بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء بغرض إخضاعها للصيانة جراء عطب بأنظمة التبريد بها، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي لتحديد طبيعة الجرائم المرتكبة وتوقيف المتورطين فيها.

وقد أسفرت الخبرات التقنية الأولية التي أخضعت لها عينات من هذه الشحنة على رصد احتوائها على كمية من مخدر الكوكايين بنسبة تركيز تتجاوز 50 بالمائة، فضلا عن ضبط كمية من مشتملات كيميائية يشتبه في كونها مواد تستعمل في مزج وتقطيع مخدر الكوكايين، والتي تجري حاليا التجارب بمختبر الشرطة العملية والتقنية من أجل تحديد طبيعتها واستعمالاتها.

وفي المقابل، تتواصل الأبحاث والتحريات الميدانية التي تجريها فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد رصد مسارات نقل واستغلال هذه الحاوية المقطورة، وذلك في أفق تحديد المتورطين المفترضين في تهريبها، وكذا الامتدادات المحتملة محليا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

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تعليق واحد

  1. شرذمة متعجرفة تحاول تركيع الشعب لموادها السامة.ونشاطها يعرف دعما من بعض الفئات في المجتمع المغربي .

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