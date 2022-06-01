قيمتها 31 دولارا.. سائح أمريكي مصدوم من فاتورة مستشفى بالمغرب
عبر المدون الأميركي الشاب كريستيان غروسي، عن ذهوله وصدمته بسبب الفاتورة “الزهيدة والرخيصة” التي دفعها للمستشفى مقابل استفادته من التطبيب بعد تعرضه لتسمم غذائي.
وكشف المدون الأمريكي في مقطع فيديو نشره على فيديو تيك توك، أنه كان يتجول في الشارع حيث شعر حينها بدوار وسقط على الرصيف، قبل أن يتقدم أربعة أشخاص يصبون الماء على رأسه وأخذوه إلى المستشفى على عجل حيث تلقى العلاج في قسم الطوارئ.
و أوضح المدون، أن الأطباء زودوه بمحلول إنعاش وريدي ومضادات للطفيليات ومضاد للغثيان، حيث أغمي عليه ثانية بعد ذلك.
وفي اليوم التالي، استيقظ الشاب، حيث طمأنته الممرضة عن حالته وقالت له “إن كنت تشعر بأنك جيد يمكنك المغادرة لمنزلك”، قبل أن يجيبها أنه يشعر أنه جيد لكنه لا يملك تأميناً صحياً، وعلى الفور أخذه الممرضون على كرس متحرك ليدفع الفاتورة ليتفاجأ حينها أنها 31 دولاراً فقط، وتشمل خدمة الطوارئ بالإضافة لأربعة أدوية.
هذا و لاقى مقطع المدون الأميركي، حوالي 3 ملايين مشاهدة والاف التفاعلات الإيجابية.
22 تعليقات
لو كان مغربي لوكان راهو يتلاوح جنب المستفى والامثلة كثييييييرة جدا
المهم درتو به البوز و تصاور لمحروقة تهلا
وهدرو على ناس عاديين وما يقع لهم في مستشفيات ادارات جماعات ووووووو هادوك لي خاصك تتكلم عليهم خوتك ولاد بلادك ومحتاجينكم صحافتهم تبين الحقيقة و تتكلم على الشعب
لأنه أمريكي طبيعي أنهم يتعاملون معه بهذه الطريقة، أما لو كان مغربيا لوجد أكبر مشاكل حياته هنا ابتداءا من عمال السيكيرتي إلى آجر بيدق في المستشفى و لا مات في قاعة الانتظار
هاد الشي كايديروه غير معا البراني باش يبان المغرب بصورة مشرفة، خصوصا باش ترضى عليهم أمريكا، حنا مين تمشي لصبيطار كايقولو ليك خلص عاد تدوز.
كون دخل شي مغربي لتماك كون ذبحوه وشدوه عندهم حتى يبيع الأملاك ديالو ويخلص عاد يخرج.
الأمور تختلف مع السياح دائما.
لو حدث له ذلك في بلده و لم يكن لديه تامين لكانت الفاتورة تجاوزت 10000 دولار ( عشرة مليون ) دون ان ابالغ
اكيد فالاجانب هم اصحاب الدار! مرحبا بكم في بلدكم الثاني
راه لانه امريكي . انا وقع لي نفس المشكل فذهبو بي الى الشيخ زايد وبدؤوا يهللون علي ولولا زوجتي كانت بجانبي لأديت فاتورة تفوق 1500 درهم
في اي مدينة في المغرب ادى 31 دولار وفي اي مصحة 31 دولار تكون تسعيرة الكشف دون الدواء والمبيت والرعاية
فحالات خفيفة يؤدي المواطن المغربي عليها في القطاع الخاص 1500 درهم ما فوق اما 31 دولار تعطى كرشوة في القطاع العام ليدخل المريض الى المستعجلات ربما عوض 31 دولار 310 دلار
31 دولار هي تقريبا 300درهم ديالنا. وهذا المبلغ بالنسبة لمستوى العيش عندنا فهو مرتفع بينما في امريكا يبدو زهيدا
ما هو إسم المستشفى الذي أسعف هذا الشاب
ممتازة هذه الخدمة الطبية بالإضافة إلى المبيت بهذا الثمن الرمزي فقط لأنه من بلاد العجم ومعروف عنا اننا نتضامن مع الأجانب.
لو كان مغربيا لترك لساعات طويلة دون تدخل طبي وإن تدخلوا بعد ذلك وجب على المرافقين له شراء الأدوية اللازمة مع الدفع للخدمات الطبية والمبيت وكذلك الإكراميات للممرضين وحتى حراس الأبواب.
وهذا هو الواقع ولا ينكره الكثير من المواطنين لأنه وقع لهم.
عندو زهر ما عندوش راميد
ههههههه. من برا هاللا هالا ومن جوا يعلم الله. بطبيعة الحال لانه اجنبي والأكثر من هذا أمريكي. سولو المواطن البسيط كيف حاله مع التطبيب في المغرب
من حسن حظك أنك أمريكي، إذ لو كنت مغربي لكنت الآن في المقبرة مع إمكانية ألا يغسولوك، وهم مصير راجح
بعد تعرضه لتسمم غدائي ماذا سيقول الأمريكيون الذين شهدوا الفيديو ؟؟؟!!! لا شك أن السياحة ستنتعش
هذاك أمريكي اما المغربي له حساب آخر يدفعه مسبقا اويتركونه يسارع الموت
السبب هو ان الكثير الذين يبيعون الاكل في الشوارع تنعدم عندهم شروط النظافة مما قد يؤدي بالناس التسمم الغذاءي و في بعض الاحيان الوفاة و هناك من المطاعم التي لا تحترم شروط النظافة
هذا انطباع جيد
ههه الأمريكي دخله مرتفع
حيث ميركاني، كون كان ديالنا،
كون سفول ليه الدم، زايدون فاش
جاتو 300 درهم، وهو امريكي