السكوري: “رفع الحد الأدنى للأجور سيتم على دفعتين أولاهما خلال شتنبر 2022”

2022-06-01 / 12:46
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على أن الحكومة و كل المتداخلين في الاتفاق الاجتماعي عازمون على تنزيل مضامين اتفاق فاتح ماي بالشكل الأمثل.

و استغل السكوري مداخلته عشية أمس أمام مجلس المستشارين ليؤكد أن الاتفاق مع أرباب العمل والفرقاء الاجتماعيين يقضي الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.

و شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على أن الزيادة الأولى في الأجور ستكون خلال شهر شتنبر 2022، بينما الدفعة الثانية من الزيادة ستطبق خلال شهر شتنبر 2023.

و استعرض الوزير السكوري الخطوط العريضة لاتفاق الرفع من  الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، فضلا على الإجراءات الفورية المتعلقة بالفئات المتضررة من جائحة كورونا.

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