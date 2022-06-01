سرقة 38 مليون سنتيم من وكالة لصرف العملات.. إيقاف شخص بطنجة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع نظيرتها بالرباط، وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة من داخل وكالة لصرف العملات.
وكانت مصالح الشرطة بمدينة الرباط قد فتحت بتاريخ 28 ماي الجاري بحثا قضائيا على خلفية تعرض وكالة لصرف العملات بحي “أكدال” للسرقة باستعمال الكسر، طالت مبلغا ماليا قدره 38 مليون سنتيم، حيث أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية شقيق صاحب الوكالة باعتباره المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بمدينة طنجة، حيث أسفرت عملية الضبط والجس الوقائي عن العثور بحوزته على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية، والتي يشتبه في كونها من متحصلات هذا العملية الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
19 تعليقات
الحل سهل و سهل جدا المؤبد مع الاعمال الشاقة على كل من ارتكب الجرائم لو طبق هدا الحكم لما تجرء احد للقيام باي نوع من الجرائم..
اين دور الأسرة والبيت المشكل هو الجهل والهدر المدرسي لا يعقل ان هناك ظاهرة فريدة فالمغرب (هي الزواج بدون عمل وغيرها وانعدام الأجور .
هناك من يسرق الملايير في مغربنا، وله كل الرخص والحصانة .اتقو الله في هذا البلد الحبيب..
عندما يسرق اللص ويسوقه القدر في قبضة المواطن يجب محاصرته حتى تقديمه الى الامن ..
الشكر والتقدير لرجال الامن الخاص وكذا الشرطة التي تسهر على امن المواطنين وكذا تامين المؤسسات العمومية وشبه عمومية ..
السؤال المطروح ما هو السبب الذي يؤدي بالاعتداء على الوكالات البنكية للسرقة… وما الدافع وراء ذالك ؟..
الف تحية لريجال الأمن الوطني رغم قلة الإمكانيات ويجب استخدام السلاح الوظيفي..
يجب الضرب على يد كل من يسرق. اموال المواطنين اللص يسرق اموال لم يتعب فيها ولم يبذل اي مجهود..
مجرد استعراض عضلات واكثر اظن ان من سرقها ضليع في الامن يجب فتح تحقيق شفاف للوقوف على هذه الحيثيات .
يجب تسليح الحراس الامن الخاص و ضع دوريات مراقبة في جوانب الوكالات البنكية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة..
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم إنهم شباب في مقتدى عمر .يجب توعيته بالاعتماد عن نفسه .
اين كاميرات المراقبة . وجب تثبيتها في الداخل والخارج وفي الارصفة والاعمدة الكهربائية . يجب على القضاء ان يشدد العقوبات عن مثل هاته السرقات..
حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي في هذه الايام المباركة يفرج على كل الاسر وجميع الناس تعاني في صمت. لاحول ولا قوة الا بالله..
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.حسبنا الله ونعم الوكيل.مؤلم ان نرى مثل هاته الاعمال في دولة الحق والقانون..
يجب إعادة النظر في الاحكام القضائية وتشديدها وعدم التراحم والتساهل بها ..
نريد التطبيب المجاني وخفض الاسعار وتوفير فرص الشغل للشباب وتبسيط المعيشة وتسيير القروض للحد من هذه الظواهر التي تشوه سمعة المغرب..
مصايب قوم عند قوم فوائد. اللهم اهدينا واعفوا عنا واهدي شبابنا الى الخير يارب..
لا تشجع السرقة بحجج الفقر والمرض فالسارق تقطع يده جراء ما ارتكبت من فعل اجرامي ..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ارزاق الشباب