أخنوش يلتقي نظيره الهولندي ويعربان عن رغبتهما في تقوية الشراكة

هبة بريس - الرباط

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس الثلاثاء، بروتردام، لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

وخلال هذا الاجتماع، عبر الطرفان عن رغبة بلديهما في تقوية علاقتهما الثنائية على جميع الأصعدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.

هذا ويشارك أخنوش رفقة وفد حزبي هام في فعاليات مؤتمر حزب “الشعب” الأوروبي بروتردام

وتندرج هذه المشاركة في إطار توطيد العلاقات بين الأحزاب السياسية الوطنية ونظيرتها الدولية، وكذا الانفتاح على القوى الحزبية خارج المملكة خاصة في أوروبا التي تربطها شراكة قوية بالمغرب ويواجهان معا تحديات مشتركة تقتضي تعزيز التعاون والتفاهم.

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