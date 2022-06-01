أخنوش يلتقي نظيره الهولندي ويعربان عن رغبتهما في تقوية الشراكة

2022-06-01 / 09:27
2
هبة بريس - الرباط

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء أمس الثلاثاء، بروتردام، لقاء مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

وخلال هذا الاجتماع، عبر الطرفان عن رغبة بلديهما في تقوية علاقتهما الثنائية على جميع الأصعدة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين.

هذا ويشارك أخنوش رفقة وفد حزبي هام في فعاليات مؤتمر حزب “الشعب” الأوروبي بروتردام

وتندرج هذه المشاركة في إطار توطيد العلاقات بين الأحزاب السياسية الوطنية ونظيرتها الدولية، وكذا الانفتاح على القوى الحزبية خارج المملكة خاصة في أوروبا التي تربطها شراكة قوية بالمغرب ويواجهان معا تحديات مشتركة تقتضي تعزيز التعاون والتفاهم.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حموني: “ما يهمنا في مؤتمر التقدم و الاشتراكية هو خارطة الطريق وليس من سيترأس الحزب”

حموني: “ما يهمنا في مؤتمر التقدم و الاشتراكية هو…

2022-06-01 / 15:45
Photo of بنسعيد: الشباب ليسوا عبئا على الاقتصاد أو سببا في الأزمة

بنسعيد: الشباب ليسوا عبئا على الاقتصاد أو سببا في…

2022-06-01 / 14:59
Photo of السكوري: “رفع الحد الأدنى للأجور سيتم على دفعتين أولاهما خلال شتنبر 2022”

السكوري: “رفع الحد الأدنى للأجور سيتم على دفعتين أولاهما…

2022-06-01 / 12:46
Photo of حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات وتمويلها عبر اكتتاب وطني”

حموني: “اقترحنا على الحكومة بناء محطة تخزين جديدة للمحروقات…

2022-06-01 / 12:29
Photo of المغرب يشارك بمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الافريقية للأدوية

المغرب يشارك بمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الوكالة الافريقية…

2022-06-01 / 12:25
Photo of هل يحسم لفتيت في ملف مطلب إحداث عمالة ثانية بمنطقة هوارة بتارودانت؟؟

هل يحسم لفتيت في ملف مطلب إحداث عمالة ثانية…

2022-06-01 / 12:08
Photo of إبراز ريادة المغرب في مجال الهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي

إبراز ريادة المغرب في مجال الهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي

2022-06-01 / 10:12
Photo of بنعلي تكشف خطة الحكومة لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية

بنعلي تكشف خطة الحكومة لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد…

2022-05-31 / 23:16
Photo of وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع بوريطة سبل “تعزيز العلاقات”

وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع بوريطة سبل “تعزيز…

2022-05-31 / 22:54
Photo of نونييز فييخو…ادخال ” غالي ” لاسبانيا قرار خاطئ ارتكبته الحكومة الإسبانية

نونييز فييخو…ادخال ” غالي ” لاسبانيا قرار خاطئ ارتكبته…

2022-05-31 / 21:30

‫2 تعليقات

  1. شخصية وزيرنا الاول عزيز اخنوش ،رجل المال والاقتصاد، اخدت تلمع في الحقل الاوروبي، فراقا عن الوزيرين الاسلامويين السابقين ، بنكيران والعثماني، حيث كانت صورتهما باهتة في اوروبا لعدم الثقة فيهما وفي مدهبهما الاخرق، وعدم كفاءتهما في مناقشة الملفات الاقتصادية والمالية لصالح المغرب…

  2. اش تيدير هد اخنوش في هد الاجتماع للاحزاب الشعبي اليميني الاوروبي هل هو من هد الحزب اليميني او ماذا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق