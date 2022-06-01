لليلة الثانية تواليا.. شوارع البيضاء تواصل الاحتفاء بتتويج الوداد التاريخي

2022-06-01 / 11:02
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أينما وليت وجهك بمدينة الدار البيضاء منذ صبيحة مباراة الوداد و الأهلي و لحدود الساعة إلا و تجد الآلاف من سكان المدينة يرتدون قميص الوداد الرياضي احتفاءا و افتخارا بإنجاز ممثل الكرة المغربية.

احتفالات الوداديين لم تقتصر على ارتداء أقمصة الفريق الحمراء و إلترا الوينرز، بل تواصلت لليلة الثانية تواليا من خلال الاحتفاء في عدد من الأحياء خاصة الشعبية بوسط مدينة الدار البيضاء.

و في الليلة الثانية على تتويج الفريق المغربي بعصبة الأبطال الإفريقية، تجمهر المئات من أنصار وداد الأمة بأحياء متفرقة و خاصة في المدينة القديمة و بوركون و الحي الحسني و عين الشق و سيدي معروف و غيرهم.

و رفع الأنصار الشعارات و الأعلام الحمراء و أشعلوا الشهب الاصطناعية و استعانوا بمكبرات الأصوات للاستمتاع بأغاني الوينرز الحماسية و تفاعلوا بشكل رائع مع لحظات النصر و الانتشاء بتتويج مستحق جعل خزائن الكرة المغربية تتزين بلقب قاري جديد.

مقتطفات من الفرحة العارمة لأنصار الوداد الرياضي من شوارع الدار البيضاء:

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خاليلوزيتش: “الكرة المغربية تعيش سنة رائعة و تتطور بشكل احترافي”

خاليلوزيتش: “الكرة المغربية تعيش سنة رائعة و تتطور بشكل…

2022-06-01 / 10:24
Photo of فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد فى افريقيا انتهى

فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد فى افريقيا انتهى

2022-05-31 / 19:01
Photo of ميزانية الوداد ستنتعش بمليار سنتيم من الفيفا

ميزانية الوداد ستنتعش بمليار سنتيم من الفيفا

2022-05-31 / 17:42
Photo of الجامعة تهنئ الوداد بعد الفوز بدوري الابطال

الجامعة تهنئ الوداد بعد الفوز بدوري الابطال

2022-05-31 / 13:09
Photo of إعطاء انطلاقة النسخة الأولى من قافلة كرة القدم النسوية

إعطاء انطلاقة النسخة الأولى من قافلة كرة القدم النسوية

2022-05-31 / 12:35
Photo of أخنوش: “هنيئا لنا بالفوز وبالتنظيم المحكم لهذه التظاهرة الرياضية”

أخنوش: “هنيئا لنا بالفوز وبالتنظيم المحكم لهذه التظاهرة الرياضية”

2022-05-31 / 09:47
Photo of الملك ل”نادي الوداد”: “نفخر بهذا التتويج المستحق”

الملك ل”نادي الوداد”: “نفخر بهذا التتويج المستحق”

2022-05-31 / 09:16
Photo of الملك يهاتف الركراكي مهنئاً الوداد بالتتويج

الملك يهاتف الركراكي مهنئاً الوداد بالتتويج

2022-05-30 / 22:25
Photo of الوداد بطلا لأبطال إفريقيا

الوداد بطلا لأبطال إفريقيا

2022-05-30 / 22:06
Photo of قبيل مباراة الوداد والأهلي.. الحموشي ب”دونور” للاطلاع على الترتيبات الأمنية

قبيل مباراة الوداد والأهلي.. الحموشي ب”دونور” للاطلاع على الترتيبات…

2022-05-30 / 17:44

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق