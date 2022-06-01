لليلة الثانية تواليا.. شوارع البيضاء تواصل الاحتفاء بتتويج الوداد التاريخي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أينما وليت وجهك بمدينة الدار البيضاء منذ صبيحة مباراة الوداد و الأهلي و لحدود الساعة إلا و تجد الآلاف من سكان المدينة يرتدون قميص الوداد الرياضي احتفاءا و افتخارا بإنجاز ممثل الكرة المغربية.

احتفالات الوداديين لم تقتصر على ارتداء أقمصة الفريق الحمراء و إلترا الوينرز، بل تواصلت لليلة الثانية تواليا من خلال الاحتفاء في عدد من الأحياء خاصة الشعبية بوسط مدينة الدار البيضاء.

و في الليلة الثانية على تتويج الفريق المغربي بعصبة الأبطال الإفريقية، تجمهر المئات من أنصار وداد الأمة بأحياء متفرقة و خاصة في المدينة القديمة و بوركون و الحي الحسني و عين الشق و سيدي معروف و غيرهم.

و رفع الأنصار الشعارات و الأعلام الحمراء و أشعلوا الشهب الاصطناعية و استعانوا بمكبرات الأصوات للاستمتاع بأغاني الوينرز الحماسية و تفاعلوا بشكل رائع مع لحظات النصر و الانتشاء بتتويج مستحق جعل خزائن الكرة المغربية تتزين بلقب قاري جديد.

مقتطفات من الفرحة العارمة لأنصار الوداد الرياضي من شوارع الدار البيضاء:

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