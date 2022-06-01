طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعظم ربوع المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي وبداخل المملكة، مع نزول قطرات مطرية مصحوبة بعواصف رعدية محلية بمرتفعات الأطلس وبجنوب وجنوب-شرق البلاد.

كما يرتقب تكون كتل ضبابية محلية فوق السواحل الأطلسية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بمرتفعات الأطلس وبالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 14 درجة بالأطلس، وما بين 21 و 27 درجة بالجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و 21 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بالجنوب الشرقي، وستنخفض بعض الشيء بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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