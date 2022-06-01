طنجة..اعتقال الامام الذي ظهر في فيديو يعنف اطفال قاصرين

2022-06-01 / 08:35
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تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء يوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو بصدد تعريض أطفال قاصرين للإيذاء العمدي داخل قاعة للتعليم العتيق.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه إمام مسجد بمنطقة باب تازة وهو يستخدم العنف في حق قاصرين يتابعون دروسا في التعليم العتيق.

وسوف يتم تسليم المعني بالأمر لمصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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‫2 تعليقات

  1. إمام يعنف قاصرين ! دابا الحديث غادي يولي غير على رجال الدين و علاقتهم بالعنف ضد الأطفال !
    زعما كاين غير هاد الإمام اللي كايعنف الأطفال ؟
    راه كاين ما هو أخطر . أساتذة متحضرون واعون مثقفون و يتاجرون بالعلم في الحصص الإضافية التي انهكت الآباء . تكلموا على هاد الشي.

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