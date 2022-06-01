تنظيم الدورة الخامسة عشر من المهرجان الوطني للزجل بنسليمان

هبة بريس _ الرباط

تنظم المديرية الجهوية لقطاع الثقافة تحت الرعاية الملكية، و بتعاون مع عمالة إقليم بنسليمان و المجلسين الإقليمي والجماعي لبنسليمان، الدورة الخامسة عشر من المهرجان الوطني للزجل من 03 إلى 05 يونيو 2022 بإقليم بنسليمان و ذلك تحت شعار” الزجل بصيغة المؤنث” حيث ستسلط الضوء على المرأة المبدعة و الخلاقة للكلمة الموزونة.

وقال بلاغ صحفي أن تنظيم هذه الدورة يأتي :”اعتباراً للقيمة الثقافية والتاريخية لفن الزجل، و إصرارا من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – على ترسيخ تقاليد المهرجانات الثقافية الهادفة إلى الكشف عن غنى الموروث الفني المغربي والتعريف به و تقريبه من الجمهور الواسع“.

وأشار ذات البلاغ الذي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، أن :”هذه التظاهرة تعتبر فسحة فنية وجمالية ومناسبة لإبراز ما تزخر بها مدن و أقاليم المملكة و على الخصوص إقليم بنسليمان من غنى التراث الشفوي المتنوع، وتسعى هذه التظاهرة إلى الارتقاء بالأذواق والتعبير عن تعدد نسيج الهوية المغربية الغنية والمنفتحة والمتعددة الموارد والمصادر المؤمنة بمبادئ التسامح والتجانس بين مختلف المكونات المجتمعية التي تمنح لبلادنا بتعددها وغناها موروثاً ثقافياً وفنياً وإنسانياً شديد الخصوصية والذي يشكل فن الزجل أحد روافده“.

وسيشارك في هذه الدورة أكثر من ثلاثين زجالا من مختلف ربوع المملكة، يجتمعون على مدار ثلاث أيام من أجل إمتاع الحضور بسحر الكلمة. و تعرف هذه الدورة كذلك مشاركة مجموعة من الفنانين المرموقين في مختلف الفنون التراثية كمجموعة تكادة و فرقة أحواش الامازيغية و عبيدات الرمى.

كما سيتخلل فعاليات هذه التظاهرة الثقافية ندوات فكرية و توقيع دواوين شعرية خاصة بالزجل . و كعادتها، و احتفاء بمواهب الزجل المغربي، سوف تكرم وزارة الشباب و الثقافة و التواصل والتواصل – قطاع الثقافة – خلال هذه الدورة إسمين بارزين في مجال فن الزجل˛ سواء على الصعيد المحلي أو الوطني˛ أعطيا الكثير لهذا النمط الثقافي.

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