توزيع 44 سنة سجنا نافذا على المتورطين في السطو على ناقلة أموال بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة ، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء / الأربعاء بالسجن النافذ في حق المتورطين في السطو غلى ناقلة أموال بطنجة .

ووزعت هيئة الحكم 44 سنة على المتورطين الرئيسيين في عملية السطو على ناقلة الاموال شهر نونبر الماضي .

وجرى شهر دجنبر الماضي توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت جريد هبة بريس الإلكترونية بنسخة منه في ابانه بأنه تم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر الماضي بمدينة طنجة.

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