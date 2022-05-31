صورة للمحجوز

الناظور .. توقيف ثلاثيني متورط في إعداد ورشة سرية للكحول بعلامات مزيفة

2022-05-31 / 23:37
1
هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في إعداد ورشة سرية لصناعة وترويج مشروبات كحولية تحمل علامات تجارية مزيفة.

وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة “إحدادن” ضواحي مدينة الناظور، وأسفرت عن تفكيك هذه الورشة التي كان المشتبه فيه يستغلها في صناعة وتركيب مشروبات كحولية باستعمال مواد أولية مجهولة المصدر، قبل تعبئتها في قنينات زجاجية تحمل علامات تجارية مزورة.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية مكنت من حجز 1760 قنينة فارغة و592 أخرى معبأة بمشروبات كحولية جاهزة للترويج، فضلا عن حجز 425 لترا من مادة الكحول وبراميل تحتوي على نكهات مركزة وكذا مجموعة مهمة من الملصقات الخاصة بعلامات تجارية للمشروبات الكحولية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اقتنوا بقعا أرضية قبل 20 سنة ولم يتسلموها بعد…متضررون يحتجون بالداخلة (+فيديو)

اقتنوا بقعا أرضية قبل 20 سنة ولم يتسلموها بعد…متضررون…

2022-06-01 / 11:31
Photo of آسفي.. توقيف شخصين متورطين في ترويج بضائع أجنبية مهربة

آسفي.. توقيف شخصين متورطين في ترويج بضائع أجنبية مهربة

2022-06-01 / 11:20
Photo of البيضاء.. العثور على شحنة كوكايين داخل حاوية مخصصة للنقل الدولي

البيضاء.. العثور على شحنة كوكايين داخل حاوية مخصصة للنقل…

2022-06-01 / 10:44
Photo of سرقة 38 مليون سنتيم من وكالة لصرف العملات.. إيقاف شخص بطنجة

سرقة 38 مليون سنتيم من وكالة لصرف العملات.. إيقاف…

2022-06-01 / 09:41
Photo of مكناس..إيقاف 3 أشخاص بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

مكناس..إيقاف 3 أشخاص بتهمة الحيازة وترويج المخدرات

2022-06-01 / 09:13
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعظم ربوع المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعظم ربوع المملكة

2022-06-01 / 09:07
Photo of طنجة..اعتقال الامام الذي ظهر في فيديو يعنف اطفال قاصرين

طنجة..اعتقال الامام الذي ظهر في فيديو يعنف اطفال قاصرين

2022-06-01 / 08:35
Photo of توزيع 44 سنة سجنا نافذا على المتورطين في السطو على ناقلة أموال بطنجة

توزيع 44 سنة سجنا نافذا على المتورطين في السطو…

2022-06-01 / 00:58
Photo of ضحايا ”باب دارنا“ يستنجدون بالملك لاسترجاع أموالهم المنهوبة (+فيديو)

ضحايا ”باب دارنا“ يستنجدون بالملك لاسترجاع أموالهم المنهوبة (+فيديو)

2022-05-31 / 23:39
Photo of الرشيدية .. حمولة مهمة لزيز وكير تنعش حقينة سدي الحسن الداخل و قدوسة

الرشيدية .. حمولة مهمة لزيز وكير تنعش حقينة سدي…

2022-05-31 / 22:25

تعليق واحد

  1. لاحول ولا قوة الا بالله والله يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقذ،خاب من حمل ضلما،صدق الله العضيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق