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الناظور .. توقيف ثلاثيني متورط في إعداد ورشة سرية للكحول بعلامات مزيفة

2022-05-31 / 23:37
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هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في إعداد ورشة سرية لصناعة وترويج مشروبات كحولية تحمل علامات تجارية مزيفة.

وجرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة “إحدادن” ضواحي مدينة الناظور، وأسفرت عن تفكيك هذه الورشة التي كان المشتبه فيه يستغلها في صناعة وتركيب مشروبات كحولية باستعمال مواد أولية مجهولة المصدر، قبل تعبئتها في قنينات زجاجية تحمل علامات تجارية مزورة.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية مكنت من حجز 1760 قنينة فارغة و592 أخرى معبأة بمشروبات كحولية جاهزة للترويج، فضلا عن حجز 425 لترا من مادة الكحول وبراميل تحتوي على نكهات مركزة وكذا مجموعة مهمة من الملصقات الخاصة بعلامات تجارية للمشروبات الكحولية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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