وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع بوريطة سبل “تعزيز العلاقات”
هبة بريس _ الرباط
بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال لبيد، عبر “تويتر”: “أجريت الليلة اتصالا هاتفيا مع صديقي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، نحن نعمل سويًا لتعزيز وتقوية التعاون بين بلدينا في عدة مجالات”.
وأضاف: “سنواصل أنا وبوريطة العمل على تعزيز هذه العلاقات بين شعوبنا وتحقيق الرخاء والاستقرار لجميع دول المنطقة”.
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تعليق واحد
سورة البقرة كانت،كافية لفضح هؤلاء،أبناء القردة،الذين،يخونون العهود ويشعلون الحروب خاصة بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمين والشيعة انه أعداء الله قبل ان يكونوا اعذاء الاسلام،ومحمد رسول الله والمؤمنين جميعا حذار،ثم حذار ثم حذار من هذا الشعب،الذي ليس له ارض ومحكوم عليه بالشتات والهزاءم،الى ان تقوم الساعة.