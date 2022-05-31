وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد

وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع بوريطة سبل “تعزيز العلاقات”

2022-05-31 / 22:54
0
هبة بريس _ الرباط

بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال لبيد، عبر “تويتر”: “أجريت الليلة اتصالا هاتفيا مع صديقي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، نحن نعمل سويًا لتعزيز وتقوية التعاون بين بلدينا في عدة مجالات”.

وأضاف: “سنواصل أنا وبوريطة العمل على تعزيز هذه العلاقات بين شعوبنا وتحقيق الرخاء والاستقرار لجميع دول المنطقة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنعلي تكشف خطة الحكومة لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية

بنعلي تكشف خطة الحكومة لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد…

2022-05-31 / 23:16
Photo of نونييز فييخو…ادخال ” غالي ” لاسبانيا قرار خاطئ ارتكبته الحكومة الإسبانية

نونييز فييخو…ادخال ” غالي ” لاسبانيا قرار خاطئ ارتكبته…

2022-05-31 / 21:30
Photo of عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لبوريطة

عدد من السفراء الجدد يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم…

2022-05-31 / 20:29
Photo of اخنوش في مؤتمر حزب “الشعب” الأوروبي بروتردام

اخنوش في مؤتمر حزب “الشعب” الأوروبي بروتردام

2022-05-31 / 20:08
Photo of قائد الأركان العامة للقوات السينغالية يقوم بزيارة للمغرب

قائد الأركان العامة للقوات السينغالية يقوم بزيارة للمغرب

2022-05-31 / 20:00
Photo of السكوري: عقدنا 30 اجتماعا مع النقابات قبل التوقيع على “اتفاق أبريل”

السكوري: عقدنا 30 اجتماعا مع النقابات قبل التوقيع على…

2022-05-31 / 17:03
Photo of بروتردام.. أخنوش يعقد اجتماعا مع رئيس الحزب الشعبي الإسباني

بروتردام.. أخنوش يعقد اجتماعا مع رئيس الحزب الشعبي الإسباني

2022-05-31 / 16:45
Photo of إيطاليا.. إحداث مجموعة برلمانية لدعم مخطط الحكم الذاتي

إيطاليا.. إحداث مجموعة برلمانية لدعم مخطط الحكم الذاتي

2022-05-31 / 10:32
Photo of الملك محمد السادس يعزي رئيس السنغال

الملك محمد السادس يعزي رئيس السنغال

2022-05-30 / 21:52

الملك محمد السادس يبعث برقية تعزية إلى العاهل الأردني

2022-05-30 / 20:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق