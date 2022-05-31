وزير الخارجية الإسرائيلي يبحث هاتفيا مع بوريطة سبل “تعزيز العلاقات”
هبة بريس _ الرباط
بحث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع ناصر بوريطة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال لبيد، عبر “تويتر”: “أجريت الليلة اتصالا هاتفيا مع صديقي وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، نحن نعمل سويًا لتعزيز وتقوية التعاون بين بلدينا في عدة مجالات”.
وأضاف: “سنواصل أنا وبوريطة العمل على تعزيز هذه العلاقات بين شعوبنا وتحقيق الرخاء والاستقرار لجميع دول المنطقة”.
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