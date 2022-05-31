الرشيدية .. حمولة مهمة لزيز وكير تنعش حقينة سدي الحسن الداخل و قدوسة

هبة بريس - الرشيدية

أفادت وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس بأن حقينة سد الحسن الداخل بالرشيدية تعززت أمس الأحد 29 ماي الجاري بأزيد من 08 ملايين متر مكعب، في حين تعزز سد قدوسة على واد كير بحوالي 1.5 مليون مكعب .

لترتفع بذلك الحقينة الاجمالية لذات السدين الى حوالي 60 مليون متر مكعب، بنسبة ملء 18.86 في المئة، بزيادة بلغت 2.8 بالمائة.

يشار ان أعالي حوضي زيز وكير عرفت أمس الأحد 29 ماي الجاري تساقطات مطرية مهمة أدت إلى حمولة مهمة لواد زيز وواد كير والتي أنعشت حقينة سدي الحسن الداخل و قدوسة، بالإضافة إلى تغذية الفرشة المائية بسافلة الحوضين المائيين، وكذا توفير الماء الصالح للشرب بشكل منتظم لساكنة هذه المناطق(الفيديو)

وتعقد وكالة الحوض المائي لكير زيز غريس، اليوم الإثنين 30 ماي الجاري بمدينة الرشيدية، مجلسها الإداري.

وفي جدول أعمال هذه الدورة تقديم الوضعية المائية التي تعرف تراجعا كبيرا جراء توالي سنوات الجفاف، وسير برنامج عمل الوكالة برسم السنة المالية 2022 وبرنامج سنة 2023.

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