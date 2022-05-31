زاكورة : النيران تأتي على أزيد من 100 نخلة بواحة تالوين

هبة بريس – زاكورة

شب حريق، مساء اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، بواحة تالوين بأكدز إقليم زاكورة، خلف خسائر مادية، ولحسن الحظ لم يصب أحد من سكان المنطقة.

وأوضح مصدر محلي ل”هبة بريس”، أن الحريق الذي شب في بلدة “تالوين” قرب أكدز، تسبب الى حدود نشر هذا الخبر في احتراق جزئي لمنزل بدوار تالوين كما أدى في حصيلة أولية الى اتلاف أزيد من 100 نخلة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن غياب نقاط جلب الماء وقوة الرياح تعيق السيطرة على الحريق، رغم التدخل الفوري لعناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والساكنة المحلية.

وبعد توالي الحرائق في واحات درعة وتافيلالت، تعالت أصوات محلية بضرورة تخصيص طائرات لإخماد الحرائق التي تأتي سنويا على ٱلاف أشجار النخيل، الذي يشكل عصب المجال الواحي في المنطقة، ودخل الفلاحين البسطاء الوحيد.

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