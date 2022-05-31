نونييز فييخو وعزيز اخنوش

نونييز فييخو…ادخال ” غالي ” لاسبانيا قرار خاطئ ارتكبته الحكومة الإسبانية

2022-05-31 / 21:30
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هبة بريس _ الرباط

اوردت صحيفة ” إلباريس “ان زعيم الحزب الشعبي الإسباني (PP)، ألبيرتو نونييز فييخو، التقى صباح اليوم الثلاثاء، برئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على هامش فعاليات مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي في مدينة روتردام الهولندية

وقالت ذات الصحيفة ان اللقاء كان فرصة للنقاش حيث اكد الأول ان حزبه يتطلع إلى علاقات متينة وقوية بين إسبانيا والمغرب”

وتمنى الزعيم الإسباني _ حسب ذات الصحيفة _ ألا يتخد اي طرف قرارات أحادية الجانب قد تضر بمصالح البلدين وبالعلاقات الثنائية.

ووفق إلباييس أيضا، وجه فييخو خلال حديثه مع أخنوش انتقادات إلى حكومة بيدرو سانشيز، وبالخصوص في قضية زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، حيث اعتبر أن ذلك القرار كان خاطئا من طرف الحكومة الإسبانية، وشكل تهديدا للعلاقات بين البلدين.

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تعليق واحد

  1. هما اطواو الملف ديال هذ المجرم حتى لا يحاكم على جرمه ويجي الباريس ويقول خطء،ارتكبه رءيس،الحكومة يجب،محاكمة هذا،المرتزق اذا كان المسؤؤلون صادقين في كلامهم،اما،الشفوي عينا،منو ١وماخفي اعضم بين اسبانيا والبوليزبال الإرهابية

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