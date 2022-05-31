الغاز الطبيعي..عروض التنقيب تنهال على المغرب

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لبنى بنعلي، اليوم الثلاثاء ، أن ” المملكة توصلت بعشرات من العروض من طرف كبريات الشركات العالمية المنتجة للغاز الطبيعي”،

واكدت أن ” هذه العروض تنم عن التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة والأسعار التنافسية التي ستكون لهذا الغاز الطبيعي المسال”.

وأضافت الوزيرة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية”

واشارت في حديثها الى ان التفاوض مع هذه الشركات تقوده لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض، وسيتم التوقيع على جميع هذه العروض قريبا، سواء العروض القريبة المدى أو العروض المتوسطة و الطويلة المدى”.

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