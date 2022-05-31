الأمم المتحدة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريبي للصحافيين
أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، عن إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحافيين الفلسطينيين.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المتحدث الرسمي: “قررت دائرة الاتصالات العالمية (DGC) التابعة للأمم المتحدة اليوم تسمية برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحافيين الفلسطينيين ببرنامج شيرين أبو عاقلة التدريبي للمذيعين والصحافيين الفلسطينيين”.
وأوضح المتحدث الرسمي أن ذلك تقرر “تكريما لشيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفلسطينية الأمريكية التي قتلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 11 أيار / مايو الجاري”.
وأضاف: “كانت لشيرين أبو عاقلة مسيرة مهنية متميزة في الصحافة لمدة ربع قرن، وكانت رائدة للمرأة العربية، وقدوة للصحافيين في الشرق الأوسط وحول العالم”.
وتابع: “يؤكد زملاؤنا في إدارة الاتصالات العالمية أن إرثها وشجاعتها يجب أن نعتز به”.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أبو عاقلة “جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين يوم 11 من الشهر الجاري.
واتهمت كل من شبكة “الجزيرة” والسلطة الفلسطينية، إسرائيل، بتعمد قتل أبو عاقلة بإطلاق النار عليها، بينما كانت تمارس عملها، فيما قال تقرير “أولى” أصدره الجيش الإسرائيلي، إنه خَلُص إلى أنه “لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب الصحافية شيرين أبو عاقلة”، وأدى إلى استشهادها.
17 تعليقات
حسبي الله ونعم الوكيل في العدو المغتصب القاتل اللهم ارحمها واجعل مثواها الجنة واغفر لها ..
صحافية مناضلة تنقل الخبر من المعاناة والخطر اللهم ارحمها. ان لله وانا اليه راجعون..
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب سعيدة الواجب الوطني.
الله أكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا اللهم ثبتها عند السؤال و نجها من فتنة القبر و اكتبها مع النبئين والشهداء والصالحين و الصديقين و حسم أولئك رفيقا و أسكنها الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين..
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ..
نقدر جهودها لكن لايجوز الترحم على غير المسلم وتقديرا لجهودها نسأل الله كل واحد يدافع عن الاقصى من غير المسلمين أن يدخل الاسلام ويدوق حلاوته ويموت شهيد على التوحيد ..
شهيدة الواجب الوطني رغم انها لايجوز الترحم عليها.. اللهم اغفر لها.
للأسف هى قتلت مرتين :الأولى بطلق ناري فى وجهها وهى موتة سريعة بكرامة متناهية
والثانية عندما هاجمها الكثير بعدم الترحم عليها وأنها ليست شهيدة لأنها مسيحية.. غفر الله لنا ولها..
اللهم اغفر لها وارحمها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كمآ تنقي الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعلها مع الشهداء و الصالحين والصديقين في الفردوس الأعلى و آلهم ارزق اهلها الصبر والسلوان
البقاء لله..
قتل شيرين أبو عاقلة هو قتل لكل عربي، هو قتل لكلمة الحق، قتل للحرية ، قتل الإنسانية جمعاء..
سلام لروحك الطاهرة موتك سيفجر العالم افتخارا وعزة انت المرأة العربية الصامدة أنت شخصية رحمك الله أختاه و جعلك في الفردوس خالدة..
لقد افجعني رحيلك لقد صدمت بهذا الخبر لقد ادمى موتك عيوني ياشهيدة فلسطين الله يرحمك..
الله يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى يارب العالمين..
كان صوتا صداحا من قلب الحدث لجرائم العدو الصهيوني الغاصب واعتداءاته المتكررة على ابناء الشعب الفلسطيني الاعزل رحمها الله وادخلها فسيح جناته..
ولاتحسبن اللذين قتلو في سبيل الله امواتآ
بل احياء عند ربهم يرزقون الرحمة والمجد والمغفرة والخلود للشهيدة الصحفية الفلسطينية وسيعلم اللذين ظلموا اي منقلب سينقلبون..
حسبنا الله ونعم الوكيل الى جنات الخلد ياشيرين ان شاء الله ..
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ان شاء الله تعالى .