الأمم المتحدة تطلق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامج تدريبي للصحافيين

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، عن إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحافيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال المتحدث الرسمي: “قررت دائرة الاتصالات العالمية (DGC) التابعة للأمم المتحدة اليوم تسمية برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحافيين الفلسطينيين ببرنامج شيرين أبو عاقلة التدريبي للمذيعين والصحافيين الفلسطينيين”.

وأوضح المتحدث الرسمي أن ذلك تقرر “تكريما لشيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة الفلسطينية الأمريكية التي قتلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 11 أيار / مايو الجاري”.

وأضاف: “كانت لشيرين أبو عاقلة مسيرة مهنية متميزة في الصحافة لمدة ربع قرن، وكانت رائدة للمرأة العربية، وقدوة للصحافيين في الشرق الأوسط وحول العالم”.

وتابع: “يؤكد زملاؤنا في إدارة الاتصالات العالمية أن إرثها وشجاعتها يجب أن نعتز به”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أبو عاقلة “جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين يوم 11 من الشهر الجاري.

واتهمت كل من شبكة “الجزيرة” والسلطة الفلسطينية، إسرائيل، بتعمد قتل أبو عاقلة بإطلاق النار عليها، بينما كانت تمارس عملها، فيما قال تقرير “أولى” أصدره الجيش الإسرائيلي، إنه خَلُص إلى أنه “لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أصاب الصحافية شيرين أبو عاقلة”، وأدى إلى استشهادها.

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