اخنوش في مؤتمر حزب “الشعب” الأوروبي بروتردام

2022-05-31 / 20:08
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هبة بريس _ الرباط

شارك عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء بمدينة روتردام الهولندية، في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي، مرفوقا بوفد هام ضم كلا من السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي: محمد أوجار، وأمينة بنخضرة، ونادية فتاح.

وتندرج هذه المشاركة في إطار توطيد العلاقات بين الأحزاب السياسية الوطنية ونظيرتها الدولية، وكذا الانفتاح على القوى الحزبية خارج المملكة خاصة في أوروبا التي تربطها شراكة قوية بالمغرب ويواجهان معا تحديات مشتركة تقتضي تعزيز التعاون والتفاهم.

وقد شكلت اللقاءات بين مسؤولي الحزب ونظرائهم من الأحزاب الأخرى، مناسبة لتسليط الضوء على عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بعدد من الدول الأوروبية، ومن بينها قضية الوحدة الترابية، حيث أبرز السيد أخنوش أن المملكة المغربية اتخذت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، محمد السادس، نصره الله، موقفا حازما فيما يتعلق بقضية الصحراء، عبر العم ل على تطوير علاقات مبنية على الصدق مع شركائها، يحترم فيها كل طرف القضايا الجوهرية والمقدسة لدى الطرف الآخر، كما أكد على أن المغرب لا يدرس أي خيارات خارج شراكة تشمل أقاليمه الجنوبية.

في السياق ذاته، تبادل المشاركون في المؤتمر وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات المطروحة كالهجرة والأمن والمناخ، حيث تم التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود وبحث السبل الكفيلة بإيجاد حلول للتحديات الآنية والمستقبلية وفق مقاربات شمولية وتشاركية.

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