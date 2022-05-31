قائد الأركان العامة للقوات السينغالية يقوم بزيارة للمغرب

هبة بريس _ الرباط

بتعليمات سامية من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الجنرال دوكوردارمي شيخ واد، قائد الأركان العامة للقوات السنغالية، الذي كان مرفوقا بوفد عسكري هام.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن الجانبين أبرزا، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور مسؤولين عسكريين من القوات المسلحة الملكية، علاقات الصداقة والتعاون العسكري بين البلدين، مضيفا أن هذا التعاون يندرج في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والتي ما فتئت تتعزز وتتنوع لتشمل ميادين التكوين، والتدريبات وتبادل الزيارات.

وأشار البلاغ إلى أن تكوين الضباط وضباط الصف في الجيش السنغالي بمدارس ومراكز القوات المسلحة الملكية، شكل على الدوام، ركيزة التعاون المغربي السنغالي. وقد تم حتى اليوم تكوين أكثر من 2000 عسكري سنغالي في مؤسسات التكوين للقوات المسلحة الملكية.

ومن جهة أخرى، عبر المسؤولان عن رغبتهما المشتركة في ترسيخ التعاون العسكري من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين ومواجهة التحديات المشتركة. ومن أجل ذلك فإن المشاركة المتتالية لقوات البلدين في مناورات “الأسد الإفريقي” و “فلينتلوك”، وكذا في التدريبات التي تُجرى في إطار التعاون الثلاثي المغربي-الفرنسي-السنغالي، تعزز بشكل كبير قدرات القوات المسلحة للبلدين على العمل بشكل مشترك.

وخلص البلاغ إلى أن الجنرال دكوردارمي شيخ واد أشاد من جهته، بإرادة القوات المسلحة الملكية من أجل العمل على تعزيز التعاون العسكري الثنائي بشكل أكبر مع القوات المسلحة السنغالية، وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى ذات قيمة مضافة متبادلة، مما يعكس الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتعاون بين البلدين

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