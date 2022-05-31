سليمان الريسوني

بعد ترحيله…منظمة دولية تعبر عن قلقها على الصحة النفسية والجسدية للريسوني

2022-05-31 / 19:29
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هبة بريس _ الرباط

عبرت منظمة قلم الدولية عن قلقها من ترحيل الصحفي سليمان الريسوني من الجناح الطبي لسجن عكاشة إلى سجن عين برجة الجناح الإنفرادي الأسبوع الماضي، ومصادرة مشروع روايته، ويومياته، و تمزيق كتبه، بحسب تصريح عائلته
.
وقالت في بلاغ لها إنها تخشى على الصحة العقلية والبدنية الخاصة بسليمان الريسوني، محملة السلطات المغربية المسؤولية كاملة بشأن سلامته النفسية والبدنية.

وطالبت المنظمة في البلاغ ذاته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سليمان، إلى حين خضوعه لمحاكمة عادلة.

وشددت على ضرورة إنهاء استهداف وسجن الصحفيين والكتاب من قبل الحكومة المغربية بسبب محتوى كتاباتهم أو انتماءاتهم المزعومة.

وطالبت منظمة قلم الدولية بالإفراج الفوري عن الريسوني وجميع المسجونين بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير.

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