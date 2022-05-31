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في اسبوع .. مخالفات السير تضخ في ميزانية الدولة أكثر من ب 7 ملايين‏ درهم

2022-05-31 / 19:11
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هبة بريس _ الرباط

لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 2263 آخرون بجروح، إصابات 70 منهم بليغة، في 1700 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 ماي 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، و تغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 43 ألفا و906 مخالفات، وإنجاز 8410 محاضر أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 35 ألفا و496 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين ‏و630 ألف و600 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4904 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8410 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 460 مركبة.‏

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‫2 تعليقات

  1. عندما تصبح الدولة تعتبر اصحاب السيارات و العربات مصدر دخل و رزق لها … (فاغسل يديك عليها ) عوض ان تكون الغاية ارجاع السائقين الى احترام قانون السير و الحد من الحوادث……. اليوم الدولة تتمنى المزيد من المخالفات لترفع من مداخيلها …… مغرب العجائب

  2. المهم ليس قيمة مداخيل المخالفات. بل ما هي التدابير الوقائية التي قامت بها السلطات المختصة من أجل التقليل من هذه الحوادث و المخالفات.

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