فوزي لقجع

فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد فى افريقيا انتهى

2022-05-31 / 19:01
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هبة بريس _ الرباط

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على أن زمن الاحتكار والفساد الكروي انتهى بالفعل، مشيرا إلى أن المغرب تعيش حدثا تاريخيا.

وقال فوزي لقجع : “زمن الاحتكار والفساد الكروي في إفريقيا الذين هيمنت عليه بعض البلدان وتمكنت بواسطته من الحصول على مجموعة من الألقاب قد انتهى”.

وأضاف “المغرب يعيش حدثا تاريخيا فريدا من نوعه سينهي هيمنة الأشقاء في مصر وتونس وبداية عهد جديد للسيطرة المغربية على الكرة الإفريقية بلعب وتحكيم نظيفين”.

وتابع: “وخير مثال على ذلك أن نهضة بركان لعب 3 نهائيات في أربع سنوات، وفاز بلقبين، فيما هيمن الوداد على العصبة وفاز بلقب وسيفوز باللقب الثاني في خمس سنوات الأخيرة، والشيء نفسه بالنسبة إلى الرجاء الرياضي”.

وأشار: “الظلم كان سائدا في الكرة الإفريقية وهو ما جعل الفرق المغربية تقصى في الأدوار التمهيدية أو ربع النهائي قبل أن تتظافر الجهود ويصبح للمغرب كلمته في إفريقيا”.

وأتم في تصريح ليومية ” الصباح” “المباراة النهائية كان من المفترض أن تجمع بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم”.

وحقق الوداد البيضاوى المغربى الفوز على الأهلي فى نهائي دوري أبطال افريقيا فى النهائى الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى المغرب

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تعليق واحد

  1. “المباراة النهائية كان من المفترض أن تجمع بين الوداد والرجاء لولا ظلم التحكيم”. انك على حق، سير الله يرضي عليك!

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