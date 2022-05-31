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إبراهيم غالي

البوليساريو يسرق ” زيت المائدة” من المخيمات لبيعه في السوق السوداء

2022-05-31 / 19:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

فضيحة أخرى تنضاف الى سجل إجرام مسؤولي البوليساريو من بيع المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان المحتجزين بمخيمات العار بتيندوف.

وحصلت الجريدة على صورة لشاحنة إنقلبت وعلى مثنها كميات كبيرة من زيت المائدة، علىمستوى الطريق المؤدي لمدينة أزويرات الموريتانية حيث كان سيتم شحن هذه الكمية على متن قطار الحديد في إتجاه المدن الداخلية من أجل بيعها في السوق السوداء خصوصا بعد إرتفاع ثمنها بسبب أزمة أوكرانيا وروسيا .

معلومات تقول ان الشاحنة كانت تحمل حوالي 14 طن من هذه المادة والتي تم تهريبها من مخيمات تندوف، من أجل بيعها، كما أن معلومات أخرى تكشف ان البوليساريو باتت تبيع كل شيء يأتي من المساعدات وهو ما أشعل الغضب بين ساكنة المخيمات، وأن الوضع قابل للانفجار، خصوصا أن السكان لم تعد تثق في قيادة البوليساريو بسبب بيع المساعدات الانسانية وتوجيهها الى أرصدة بنكية لمسؤولي الجبهة والموجودة بعدد من الدول.

وكانت العديد من المنظمات قد إستنكرت نهج البوليساريو لاسلوب القمع والتجويع في حق ساكنة المخيمات، مما يستدعي تدخلا دوليا مستعجلا.

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