الحد من هجرة الأطباء .. أيت الطالب يعلن تدابيره ووعوده

هبة بريس _ الرباط

في جواب له على سؤال برلماني ؛ قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، إن الوزارة تعمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات بغية الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية.

وكشف ايت الطالب، أن مصالح الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير لتحسين وضعية المهنيين وظروف اشتغالهم، مشيرا إلى أن الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية يُعدّ من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية، حيث تمت إضافة مهنيي القطاع إلى الفئات التي لا تخضع للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأقر الوزير بضرورة العمل على ايجاد آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية داخل البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، وهو ما تم ترجمته بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

وتابع أنه تم تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد عدة اجتماعات للحوار الاجتماعي القطاعي، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ببلادنا

وعرج الوزير على الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع، والمتمثلة في التعويضات عن المردودية، وعن الأخطار، المهنية، والإقامة، والحراسة الإلزامية، ونظام الترقيات، والحماية من الاعتداءات، والتكوين المستمر.

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