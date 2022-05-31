ميزانية الوداد ستنتعش بمليار سنتيم من الفيفا
هبة بريس
ستضخ الفيفا مبلغ مالي مهم في خزينة فريق الوداد، وذلك بعد ضمانه المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الأهلي المصري، بنتيجة هدفين لصفر
ويرتقب أن يحصل الفريق الأحمر على مليون دولار، على شكل مكافأة من طرف الهيئة المشرفة على تدبير شؤون كرة القدم الدولية، وذلك بعدما تأكد رسمياً مشاركته في كأس العالم للأندية، إذ تخصص الفيفا منة 500 ألف دولار للمشاركة ومثلها للفريق المحتل الصف السابع.
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13 تعليقات
مليار… سنتيم ! يتيييم !
و لاعب من أوروبا يتقاضى 9 مللايين يورو سنويا أي ما يعادر 9 مليار سنتيم . قارن و ناقش .
الف مبرووك الفوز اليوم وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله..
الركراكي وكل لعيبة وجمهور الوداد مرعوبين من الاهلي حرفيا. ومبروك على الوداد باللقب ..
انها كرة القدم فوز المغرب أو مصر نحن اشقاء اتقوا الله مواطن مغربي..
نحن أبطال إفريقيا عن جدارة و إستحقاق بعد الفوز على الاهلي بهدفين لـ صفر في النهائي ، مبرووووك علينا لقب عصبة الأبطال الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخ وداد الأمة برافو دائما وداد ..
كرة القدم اخلاق قبل كل شيء فيها شيئان لا ثالث لهما اما الفوز او الخسارة ،لاعبي الاهلي لا يتقبلون الخسارة ولا يمتلكون الروح الرياضية والف مبروك الوداد وانتهاء ميزانيه ب مليار سنتيم..
مبروك للوداد الامة على هدا التتويج ومبروك للمغرب على التنظيم الجيد في تاريخ العصبة الافريقية..
وداد الأمة غزاة القارة قولا و فعلا ينهي أكذوبة نادي القرن الأكثر بكاءا وشكوى في العالم مبروك للمغرب ولآ عزاء للحاقدين ونتمنى له التألق اكثر..
الف مبروك لوداد الأمة بهذا الفوز المستحق الذي شرف كل المغاربة ومزيد من التألق انشاء الله…
مبروك لوداد الأمة وحظ موفق للأهلي في مناسبة قادمة وبكل روح رياضية..
فعلا لقب يستحقه رجال منتخب الوداد مليون مبروك للمغاربة ولكل محبي كرة القدم بدون تعصب او عنصرية
الوداد قدم مواجهة قوية وخطة ذكية حطم بها امال الاهلي اخوكم الرجاوي ومبروك على المبلغ المحصل عليه الذي سوف يحدث من ازماته..
الوداد ملك أفريقيا للمرة الثالثة وذالك عن جدارة واستحقاق ..