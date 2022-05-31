ميزانية الوداد ستنتعش بمليار سنتيم من الفيفا

هبة بريس

ستضخ الفيفا مبلغ مالي مهم في خزينة فريق الوداد، وذلك بعد ضمانه المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الأهلي المصري، بنتيجة هدفين لصفر

ويرتقب أن يحصل الفريق الأحمر على مليون دولار، على شكل مكافأة من طرف الهيئة المشرفة على تدبير شؤون كرة القدم الدولية، وذلك بعدما تأكد رسمياً مشاركته في كأس العالم للأندية، إذ تخصص الفيفا منة 500 ألف دولار للمشاركة ومثلها للفريق المحتل الصف السابع.

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