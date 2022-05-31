“لارام” أول شركة إفريقية تحصل على شهادة “Cargo iQ”

هبة بريس

حصلت الخطوط الملكية المغربية مؤخرا على شهادة “Cargo iQ”، التي تتطابق مع معايير “Cargo iQ” الخاصة بتدبير جودة صناعة الشحن الجوي، لتصبح بذلك أول شركة إفريقية تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

وأوضح بلاغ للشركة أنه بهذا التتويج، ترتقي الخطوط الملكية المغربية إلى قائمة كبريات شركات النقل الجوي العالمية، والفاعلين الرئيسيين في مجال سلاسل اللوجستيك (ومن بينهم وكلاء الشحن)، ومقدمو حلول تكنولوجيا المعلومات البارزين على الصعيد العالمي.

وتهدف مجموعة « Cargo iQ »، التي تأسست سنة 1997 من قبل شركات النقل الجوي وكبار وكلاء الشحن داخل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، إلى خلق وتطبيق معايير الجودة الخاصة بصناعة الشحن وسلسلة اللوجستيك على الصعيد العالمي.

وتضم هذه المجموعة حاليا أزيد من 60 عضوا يعملون في مجموع السلاسل اللوجستية، ومنها شركات الطيران ووكلاء الشحن ووكلاء المناولة الأرضية، ومقدمو حلول تكنولوجيا المعلومات، وخدمات النقل الطرقي، ومؤخرا، وكلاء الشحن بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفضلا عن هذه الشهادة المرموقة، التي تبرهن على التقدم الملموس الذي حققته الشركة الوطنية في ما يتعلق بالشحن الجوي، حازت الخطوط الملكية المغربية، على نجمتين إضافيتين ضمن فئتي « المسؤولية الاجتماعية للمقاولة »، و »روح الإبتكار ».

وتأتي هذه الشهادة التي تظل سارية المفعول على مدى ثلاث سنوات بعد افتحاص صارم قامت به هيئة الإشهاد « SGS »، والقابلة للتجديد، بعد انضمام الخطوط الملكية المغربية لمجتمع « Cargo iQ » سنة 2019.

ويهدف هذا الافتحاص إلى التأكد من تطابق عمليات الأعضاء بناء على مخطط مديري عملي يتمحور أساسا حول توحيد العمليات وتحسين الشفافية عن طريق ربط الواجهات الإلكترونية الخاصة بتبادل المعطيات والمرتبطة بالإرسال بين الأطراف المعنية من أجل وضع مخطط دقيق ومتابعة استباقية.

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