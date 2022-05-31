بروتردام.. أخنوش يعقد اجتماعا مع رئيس الحزب الشعبي الإسباني

2022-05-31 / 16:45
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هبة بريس

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمدينة روتردام الهولندية، اجتماعا مع ألبرتو نونيز فيجو، رئيس حزب الشعب الإسباني، على هامش مشاركته في مؤتمر حزب الشعب الأوروبي.

و شكل اللقاء فرصة للحديث عن عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز العلاقات الثنائية وبحث الصيغ الممكنة لبناء علاقات متجددة بين الحزبين.

وقد عقد الاجتماع بحضور الكاتبة العامة لحزب الشعب الإسباني، والمسؤولة عن العلاقات الخارجية، وأعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، و أمينة بنخضرة، و نادية فتاح.

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