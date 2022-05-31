شكيب بنموسى

بنموسى: 3000 تلميذ وتلميذة يستفيدون من مسلك “رياضة ودراسة”

2022-05-31 / 16:31
0
هبة بريس - لبنى ابروك

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن عددا من التلاميذ الرياضيين يجدون صعوبة في التوفيق بين الدراسة والتدريبات الرياضية، ما اضطر بعضهم إلى الاختيار بين التخلي إما عن الدراسة أو عن الرياضة.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أنه لهذا السبب قامت وزارته بإحداث مسالك رياضة ودراسة سنة 2019 والتي عرفت أنذاك استفادة حوالي 260 تلميذا ، قبل أن يرتفع العدد الى 3000 تلميذا ضمنهم 935 تلميذة في 20 تخصص رياضي و62 قسم تم إحداثه لهذه الغاية.

وأضاف الوزير، أن هذه المسالك تتميز بتكييف جداول حصص التلاميذ الرياضيين عبر تخصيص الحصص الصباحية للدراسة وحصص بعد الزوال للتدريب والتكوين الرياضي، لافتا إلى أن تأطيرهم يتم من طرف أساتذة منظومة التربية الوطنية الى جانب الاندية أو العصب أو الجامعات الرياضية المتخصصة في التكوين الرياضي.

وأشار الوزير، إلى إحداث نظام لمكافأة التلاميذ عن المجهود المبذول خلال التداريب، وذلك عبر رفع معامل التكوين الرياضي في فروض المراقبة المستمرة .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنموسى يستعرض أهداف مشاروات إصلاح المدرسة العمومية

بنموسى يستعرض أهداف مشاروات إصلاح المدرسة العمومية

2022-05-31 / 16:16
Photo of بنموسى: إصلاح المدرسة رهان وطني يهم كافة شرائح المجتمع

بنموسى: إصلاح المدرسة رهان وطني يهم كافة شرائح المجتمع

2022-05-31 / 16:01
Photo of فتح باب إيداع طلب الاستفادة من منح التعليم العالي

فتح باب إيداع طلب الاستفادة من منح التعليم العالي

2022-05-30 / 20:15
Photo of سطات…الكرايم تنظم ورشات حول المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية

سطات…الكرايم تنظم ورشات حول المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية

2022-05-28 / 19:02
Photo of أساتذة التعاقد يعلنون عن خطوة تصعيدية جديدة

أساتذة التعاقد يعلنون عن خطوة تصعيدية جديدة

2022-05-28 / 18:01
Photo of تطوان..الملتقى الأول للإعلام المدرسي والمهني بالثانوية التأهيلية محمد عزيز الحبابي

تطوان..الملتقى الأول للإعلام المدرسي والمهني بالثانوية التأهيلية محمد عزيز…

2022-05-28 / 15:21
Photo of النظام الأساسي الجديد لأصحاب السبورة والطباشير يُوحد النقابات

النظام الأساسي الجديد لأصحاب السبورة والطباشير يُوحد النقابات

2022-05-28 / 14:07
Photo of الغلاء وعيد الأضحى.. هل ستتخلى المدارس الخصوصية عن مصاريف شهر يوليوز؟

الغلاء وعيد الأضحى.. هل ستتخلى المدارس الخصوصية عن مصاريف…

2022-05-27 / 17:26
Photo of وزارة التربية الوطنية تنهي مهام المدير الإقليمي لميدلت

وزارة التربية الوطنية تنهي مهام المدير الإقليمي لميدلت

2022-05-27 / 14:17
Photo of 11 ميدالية مغربية في الجمنزياد الرياضية المدرسية بفرنسا

11 ميدالية مغربية في الجمنزياد الرياضية المدرسية بفرنسا

2022-05-27 / 11:39

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق