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بنموسى: إصلاح المدرسة رهان وطني يهم كافة شرائح المجتمع

2022-05-31 / 16:01
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هبة بريس - الرباط

تحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تفاصيل وأهداف مشاروات إصلاح المدرسة المغربية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئاة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن تنظيم المشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار “التعليم ذو جودة للجميع”، يمليه هاجس اعتبار اصلاح المدرسة المغربية رهانا وطنيا يهم مختلف شرائح المجمتع المغربي فضلا عن كونه مسؤولية مشتركة.

وشدد بنموسى، على أن المدرسة تقع في صلب الرهان التنموي في المغرب وتأهيل الرأسمال الوطني البشري بما يستوجب الانصات والذكاء الجماعي في بلورة خطة تنزيل الاصلاح للبناء الجماعي لمدرسة الغد .

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تعليق واحد

  1. فعلا الدول التي وصلت للقمة في الديمقراطية والصناعة والتكنولوجيا والفلاحة وصلت بالتعليم امتال اليابان كوريا الصين سنغافورة تركيا واروبا كندا استراليا ماليزيا اندونسيا ودول أخرى في الطريق بدون تعليم جيد فلا وجود للدول

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