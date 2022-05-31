براندون سولز "فبرك" عملية اختطافه للتغيب عن العمل
براندون سولز "فبرك" عملية اختطافه للتغيب عن العمل

نجاة تلميذ بتزنيت من محاولة خطفه من طرف عصابة

2022-05-31 / 17:16
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر لجريدة ” هبة بريس” أن تلميذا ينحدر من جماعة أربعاء رسموكة بإقليم تزنيت ، قد نجا من محاولة عملية إختطاف من طرف عصابة مجهولة عدد أفرادها ثلاثة أشخاص .

وكشفت نفس المصادر أن التلميذ قد غادر منزل عائلته ينتظر حافلة النقل العمومي لتقله نحو ثانوية المهدي بن بركة بجماعة المعدر الكبير التي يُتابع فيها دراسته،غير أن تأخر الحافلة قاده لنهج ” اطوستوب” على قارعة الطريق الجهوية 115، قبل أن يتفاجأ بسيارة خفيفة بيضاء اللون ، على مثتها ثلاث أشخاص سألوه عن وجهته، فصعد معهم ، غير أن السائق انحرف عن الطريق لببدأ التلميذ في الصراخ ، مما اضطر العصابة الى رميه في مكان خلاء .

وقد وضعت عائلة التلميذ شكاية لدى مصالح الدرك بسرية تزنيت، والتي باشرت تحقيقات في الواقعة التي تفاعل معها المواطنون ، ويسود تخوف من إمكانية وجود عصابة تختطف الاطفال.

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