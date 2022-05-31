ضحايا “باب دارنا” أكبر عملية نصب في المغرب” يحتجون:”سجنهم لا يهمنا…يهمنا أين هي أموالنا “

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تعليق واحد
مساكن هاد الناس الله يحسن ليهم العوان، أقول لهم مع الأسف، لا تنتظرو من الدولة أن ترجع لكم أموالكم، أنتم فقط تضيعون الوقت، لأنكم في بلد لا عدل ولا كرامة، أطلبوا من الله أن يعوضكم خيرا مما فقدتم…..طبعا أتمنى أن ترجع لكم أموالكم، و لكن بحكم تجربتنا كمغاربة، نحن نعرف جيدا كيف تسير الأمور في بلدنا الجميل، لو كنت مكان أحد الضحايا، لبعت كل ما أملك، ما نخلي حتى ريال و نرجع للغربة أحسن، فالغربة مع العدل و الكرامة وطن و الوطن مع الظلم غربة، حتى الدفن، أدفن مع الغرباء خير لي من أن أدفن في وطن لا يحترم مواطنيه……ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.