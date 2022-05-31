بالأرقام.. ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية والتعدين والخشب

2022-05-31 / 14:35
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول سجل ارتفاعا ب 1,1% خلال شهر أبريل 2022 مقارنة مع شهر مارس 2022.

وذكرت المندوبية في مذكرة إخبـارية لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر أبريل 2022، أن هذا الارتفاع نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار ب17,5% في” التعدين”، و ب1,4% في “الصناعات الغذائية”وفي “صنع منتجات أخرى غير معدنية”، و ب2,4% في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين”.

وكذا ارتفاع ب1,3% في “صناعة الجلد والأحذية”، و ب 1,0% في “صناعة النسيج”، و ب 0,6% في “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات”، وب 0,2% في “صنع الورق والورق المقوى”.

وحسب المندوبية، سجل في المقابل تراجع الأسعار ب 1,0% في قطاع “صناعة الملابس”، وب 0,3% في “صنع الأجهزة الكهربائية”، و ب 0,1% في “صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات الكترونية و بصرية”.

وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية” فقد عرف انخفاضا ب0,1% خلال شهر أبريل 2022.

أما بشأن الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج “إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أبريل 2022.

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