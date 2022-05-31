الفنيدق ..احتجاج عاملات في سبتة بعد منعهن من العبور إلى مقرات عملهن ( صور )

2022-05-31 / 14:15
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

احتشدت العشرات من العاملات المغربيات المشتغلات بمدينة سبتة المحتلة ، صباح اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري ، أمام المعبر الحدودي للثغر السليب بالفنيدق للاحتجاج على الشروط الجديدة التي فرضتها السلطات الاسبانية والمغربية لدخول مدينة سبتة .

ورفعت المحتجات شعارات تطالب بالسماح لهن من أجل دخول مدينة سبتة المحتلة لاستئناف عملهن ، حيث وصفن الشروط الجديدة والقاضية بضرورة توفرهن على وثائق سارية المفعول او تأشيرة شينغن حيفا واقصاء في حقهن .

وتجدر الاشارة الى أن عدد كبير من المغربيات كن يشتغلن بانتظام في مدينة سبتة المحتلة قبل ظهور وباء كورونا، حيث كن يعبرن الحدود برخصة المرور فقط والمعروف ب “الباصي “، لكنهن فوجئن بالشروط الجديدة لدخول المدينة المحتلة .

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