الفنيدق ..احتجاج عاملات في سبتة بعد منعهن من العبور إلى مقرات عملهن ( صور )
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
احتشدت العشرات من العاملات المغربيات المشتغلات بمدينة سبتة المحتلة ، صباح اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري ، أمام المعبر الحدودي للثغر السليب بالفنيدق للاحتجاج على الشروط الجديدة التي فرضتها السلطات الاسبانية والمغربية لدخول مدينة سبتة .
ورفعت المحتجات شعارات تطالب بالسماح لهن من أجل دخول مدينة سبتة المحتلة لاستئناف عملهن ، حيث وصفن الشروط الجديدة والقاضية بضرورة توفرهن على وثائق سارية المفعول او تأشيرة شينغن حيفا واقصاء في حقهن .
وتجدر الاشارة الى أن عدد كبير من المغربيات كن يشتغلن بانتظام في مدينة سبتة المحتلة قبل ظهور وباء كورونا، حيث كن يعبرن الحدود برخصة المرور فقط والمعروف ب “الباصي “، لكنهن فوجئن بالشروط الجديدة لدخول المدينة المحتلة .
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