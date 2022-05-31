زيلينسكي: روسيا سرقت نصف مليون طن من الحبوب الأوكرانية وتسعى لبيعها

هبة بريس - وكالات

تزامنًا مع خروج أول سفينة من ميناء مدينة ماريوبول، وجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، اتهاما جديدا لموسكو بسرقة محاصيل بلاده الزراعية، وقال إن “القوات الروسية تبحث عن طريقة لبيع نصف مليون طن من الحبوب الأوكرانية”.

وأضاف: “المحتلون الروس يبحثون عن طريقة لبيع نصف مليون طن من الحبوب التي سرقوها”، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي الأوكراني.

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيتوجه إلى تركيا في 8 يونيو، لمناقشة إنشاء ”ممرات آمنة“ لتصدير الحبوب الأوكرانية، وفقا لـ“فرانس برس“.

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