للحفاظ على نقاء اللغة.. فرنسا تحظر رسميا مصطلحات إنجليزية

هبة بريس - وكالات

أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا بحظر استخدام الموظفين الحكوميين لبعض المصطلحات الإنجليزية في ‏البلاد، وتحديدا في مجال التكنولوجيا وألعاب الفيديو.‏

و صدرت التغييرات، أمس الاثنين، في الصحيفة الرسمية في باريس، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ومن بين العديد من المصطلحات الإنجليزية التي تم انتقاء بدائل فرنسية لها “الألعاب السحابية”، لتصبح “jeu video en nuage”، و”jeu video de Competition” بدلا من “إي سبورتس”، كما تم استبدال مصطلح “البث المباشر” أو (ستريمنغ) بـ”joueur-animateur en direct”.

وقالت وزارة الثقافة الفرنسية التي تشارك في عملية الحظر في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إن قطاع ألعاب الفيديو مملوء بالأنماط التي يمكن أن تكون بمثابة “حاجز أمام الفهم” لغير اللاعبين.

وأوضحت الوزارة أن الفكرة العامة من حظر المصطلحات الإنجليزية هو السماح للسكان بالتواصل بسهولة أكبر.

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