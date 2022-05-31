إعطاء انطلاقة النسخة الأولى من قافلة كرة القدم النسوية

هبة بريس

قامت يوم الإثنين 30 ماي 2022، كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة حلول دراسة-رياضة، بإعطاء انطلاقة النسخة الأولى من قافلة كرة القدم النسوية بالمجال المدرسي.

هذه القافلة، ستجوب كل جهات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 30 ماي و2 يوليوز 2022. خلال هذه الفترة، ستتوقف القافلة بثلاثين مدينة من مدن المملكة، من أجل تأطير 200 فتاة بكل مؤسسة وبمعدل 6000 فتاة في المجموع تتراوح أعمارهن بين 9 و15 سنة. وسيتم خلال هذه اللقاءات تنظيم أنشطة كروية وتحسيسية.

الهدف من هذه القافلة هو الترويج وتسهيل الولوج للممارسة الكروية النسوية، بهدف الرفع من عدد المحترفات بالمغرب عبر توسيع قاعدة المُمارسات وتثمين هذه الرياضة لتكون رافعة حقيقية للاندماج الاجتماعي.

هذه القافلة نبعت عن اتفاقية الشراكة ثلاثية الأطراف الموقعة بين الجهات الفاعلة الثلاث من أجل خلق مسارات ومسالك دراسة-رياضة خاصة بكرة القدم النسوية بهدف تطوير الممارسة الكروية بالمدارس.

للتذكير، فإن هذه الاتفاقية تم توقيعها بتاريخ 03 ماي 2021، بين وزارة التربية الوطنية، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة حلول دراسة-رياضة، تم بعدها إطلاق مشروع نموذجي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط-سلا.

هذه الاتفاقية، تم تجديدها يوم 05 مارس 2022 من أجل تعميم هذا النموذج على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات وتطوان-الحسيمة عبر خلق إعداديات-ثانويات لكرة القدم النسوية والدراسة، تضم مؤسسة مدرسية، إقامة داخلية وملعب لكرة القدم.

وفي أفق سنة 2024، تهدف الجهات الفاعلة الثلاث إلى إنشاء ثانوية-إعدادية بكل جهة من جهات المملكة.

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