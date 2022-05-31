شيرين: “أساس الزواج الإشهار.. ولو كنت رجعت لحسام كنت هقول”

2022-05-31 / 12:26
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هبة بريس - وكالات

فتحت الفنانة شيرين عبدالوهاب حواراً مع جمهورها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، حسمت من خلاله الجدل الدائر حول عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وردّت شيرين على عدد كبير من أسئلة الجمهور، وكان أول سؤال من أحد المتابعين حول علاقتها بحسام حبيب، حيث تساءل قائلاً: “إنتي حقيقي رجعتي لحسام حبيب؟”، لترد عليه قائلة: “أساس الجواز والطلاق الإشهار… ولو كنت رجعت كنت هقول”.

وطرح متابع آخر سؤالاً حول حياتها الشخصية وعودتها الى الفنان حسام حبيب، فقال: “انتي رجعتي لحسام ومش عاوزة تقولي وحامل منه”، ولكنها ردّت مستنكرة: “أنا ليه أعمل كل دا فالسر”.

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