بعد رفضها السداد بالروبل.. روسيا تقطع الغاز عن 4 دول أوروبية
بعد فرض الدول الغربية عقوبات وتجميد جزء من أصول روسيا الدولية، قررت موسكو الانتقال إلى آلية جديدة لاستلام ثمن الغاز الذي تورده إلى الدول غير الصديقة، وخاصة البلدان الأوروبية.
وفي إطار الآلية الجديدة يتوجب تسديد ثمن الغاز بالروبل، ويتعين هنا على الشركات الأوروبية المستوردة للغاز الروسي فتح حسابين في مصرف “غازبروم بنك” الروسي، الأول باليورو، والثاني بالعملة الروسية الروبل.
وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم “غازبروم بنك” بتحويل اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة “غازبروم” المصدرة للغاز الروسي. ويعني ذلك أن الشركات الأوروبية عمليا ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو، لكن إلى حساب جديد (خارج المصارف الأوروبية).
وتهدف روسيا من خلال الآلية هذه ضمان استلام ثمن الغاز الروسي الذي تورده إلى الدول الأوروبية، وعدم تجميده في الخارج، على غرار ما حدث لجزء من احتياطياتها المالية الدولية، ووفقا لتقديرات وزارة المالية الروسية فقد جمد الغرب احتياطيات روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار.
ومع مطالبة روسيا السداد بالآلية الجديدة، رفضت دول أوروبية تنفيذ ذلك، الأمر الذي دفع شركة “غازبروم” الروسية لقطع إمدادات الوقود الأزرق عنها، إذ أكدت موسكو مرارا أنها “لن تورد الغاز الروسي مجانا لأحد”.
وحتى اليوم قطعت “غازبروم” الإمدادات عن 4 دولة أوروبية، وهي: بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، وسط توقعات أن يتم إيقاف الإمدادات الغازية إلى الدنمارك في الفترة القريبة، بعد إعلانها قبل يومين رفضها السداد بالروبل الروسي، أي بحسب آلية الدفع الجديدة.
اللافت إلى أنه بعد قطع “غازبروم” الغاز الطبيعي عن بولندا وبلغاريا في 27 أبريل الماضي، أخذت بولندا تشتري الغاز الروسي من ألمانيا!، فيما طالبت بلغاريا المفوضية الأوروبية بشرح إجراءات دفع ثمن الغاز الروسي، في مؤشر على عزمها قبول الآلية الجديدة بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي عنها.
5 تعليقات
هده السركه مقفله بسكل إبرام وطابع حكومى إدارى بواسطه الولايات المتحده الأمريكيه كيف تم الفتح ليست لها علاقه بالمجزئ الوهميه المجهوله الهويه بالمعنى العريف السيطان الرحيم جمع راسك بيك بأجزائك فروسيا دوله حره حريه السخصيه لا تنتمى لأجزاء خاسر وخاطئ بالمعنى فالدوله يحكمها الدستور ولا يحكمها دول الغرب تكعد راك خاسر وغالط فين كنت لبارح ولبارح وقف التنفيد مفهومه وواضحه بالمحان بكل صعوبه ب10 أو5فى 100
لأن محلس حكومه الدوله للعداله والحرياه للطاوله المستديره عندها معامل صناعيه لتتم معايره منتوح العاروال والبترول والزيت والنفط أى محروقات حيت تتم هو الأول بحفص الصرائب وسحب القيمه المصافه عليها إلى أدنى مستوى بعمله الصعبه بالدراهم محاسبه الخواص الدين لا يمتلكون سيئا ليقوم التحار بالتحاره حره فى قدرتهم التسويق بين البيع والسراء بواسطتهن كأمريكا والصين وبريطانيا العصمى حاليا بألمانيا بفرانكفورت العاصمه الإقتصاديه عبر باريس العاصمه الإقتصاديه فى تعاملهم كممولى المسروع المنتوح وتعييره بمحتبر عينى حودته والمراقبه المستمره فى الأسعار لدى محلس ولايه الأمن والأمان وصمان استقرار التحاره عبر سند إدارى بواسطه أرباب وربات هم وهن العمل لأعوان السلطه فيتم عرص الملف السحصى لمحلس القضاء لسداد الديون وحرق الملفات القديمه بدراسه تقنيه ب10 او 5فى100 بسكل متوازن وطابع مرسوم حكومى إدارى مسطره لوسط الميدان للحاله المدنيه بالمحان مفهومه وواضحه مريا علويه حنسيه ألمانيه فرنسيه فوق السلطه والسياده لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم رمصان والإحتفاط
تكعد مول البندير السيطان راك مطرود رمان مفهومه وواضحه
وحاليا أفريقيا هى الوسطى لتمرير وحده النفطيه الريت ومحروقات العاروال عبر باريس داحله مريا حره حنسيه علويه ألمانيه فرنسيه فوق السلطه والسياده الإتصالات الدرهم هن جامعه عن بعد متفرده ممتنعه عن الإمضاء لوقف التنفيد لوسط الميدان
لعبد الحق حيام محاميه بهيئه دوله حاصله على دكتوره بجامعه عن بعد متفرده رمصان والإحتفاط