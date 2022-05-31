وهبي: التعرض للحياة الشخصية للأشخاص “جريمة”

هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن مشكل تعاطي الأطفال مع الانترنيت كبير.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أمس الاثنين، ذكر وهبي أن هناك فرقا بين حرية التعبير وبين التعرض لحياة الأشخاص الشخصية والتي تعد جريمة .

وأوضح الوزير، أن هناك حالات تستلزم التشديد في العقوبة، مشيرا إلى أن براءة الانسان وذمته مقدسة وسمعته مقدسة، والدولة من أدوارها حماية الحرية الخاصة.

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