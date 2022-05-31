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وهبي: التعرض للحياة الشخصية للأشخاص “جريمة”

2022-05-31 / 11:17
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن مشكل تعاطي الأطفال مع الانترنيت كبير.

وفي معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أمس الاثنين، ذكر وهبي أن هناك فرقا بين حرية التعبير وبين التعرض لحياة الأشخاص الشخصية والتي تعد جريمة .

وأوضح الوزير، أن هناك حالات تستلزم التشديد في العقوبة، مشيرا إلى أن براءة الانسان وذمته مقدسة وسمعته مقدسة، والدولة من أدوارها حماية الحرية الخاصة.

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‫2 تعليقات

  2. اطلب من معالي الوزير المحترم وهو الذي يدافع عن الشفافية أن يراجع بنفسه النقط المحصل عليها في الكتابي والشفوي للمرشحين الدرجة الثالثة ( المساعدة الاجتماعية )لان ابني حصل على نقطة مشرفة في الشفوي ولم يدرج اسمه ضمن الناجحين علما أن المترشحة التي تليه في الترتيب لا علاقة لها بالامازيغية ونجحت وهناك أسماء أخرى معروفة على الصعيد الوطني ضمن الناجحين.معالي الوزير الذين اشرفوا على الفرز خيبوا امالكم لأنكم تدافعون دائما في قبة البرلمان عن المستضعفين واقول لكم أن ابني يستحق النجاح بجدارة وتم اقصاؤه وتحياتي لكم والسلام.

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