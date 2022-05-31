الضريبة على السكن وضريبة الخدمات الجماعية: الأداء على مدار الساعة

هبة بريس

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أنه يمكن أداء الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية، والتي ينتهي استحقاقها يوم 31 ماي 2022، على مدار الساعة ومن خلال قنوات مختلفة.

وفي بلاغ لها بالمناسبة، أنهت الخزينة العامة للمملكة لعموم دافعي الضرائب، أنه يمكن أداء الضريبة على السكن ورسم الخدمات الجماعية من خلال الموقع الإلكتروني للخزينة (www.tgr.gov.ma)، وشبابيك الصرف الآلي، والمواقع الإلكترونية البنكية (E-banking)، والتطبيقات البنكية المحمولة، وكذلك عبر التحويلات البنكية.

وأكد البلاغ أن الهدف المنشود من وراء هذه التسهيلات هو تجنب الازدحام في شبابيك القباضات احتراما للتدابير الصحية المعمول بها.

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