قناة إسرائيلية تفتح مكتبا لها في المغرب

2022-05-31 / 10:18
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هبة بريس - وكالات

أعلنت قناة “i24news” الإسرائيلية، افتتاح مكتب لها في المغرب.

وبحسب مقطع فيديو بثته القناة على تويتر، فإن حفل الافتتاح الذي نظم بموقع شالة الأثري، شهد حضور عدد من الشخصيات والأكاديميين.

وتعتبر “i24news” أول قناة إسرائيلية تفتح مكتبا لها بالمغرب.

وقناة “i24news” يملكها باتريك دراحي، وهو ملياردير مغربي فرنسي إسرائيلي ولد في مدينة الدار البيضاء من أسرة يهودية، ليهاجر بعدها إلى فرنسا ثم إسرائيل.

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