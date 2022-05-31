الملك ل”نادي الوداد”: “نفخر بهذا التتويج المستحق”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي الوداد الرياضي بمناسبة تحقيقه لكأس عصبة الأبطال الافريقية 2022 .

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” تتبعنا بكل اعتزاز وابتهاج الإنجاز الباهر الذي حققه نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم” معززا بذلك رصيده من الألقاب الوطنية والقارية ومؤكدا ما عهد فيه من روح التحدي وقدرة على تحمل المسؤولية في تمثيل كرة القدم المغربية أفضل تمثيل.

وأعرب صاحب الجلالة في هذه البرقية عن أحر تهانئه لكافة مكونات نادي الوداد من لاعبين، ومدربين ومسيرين وطاقم تقني وطبي ومحبين، مؤكدا جلالته أن “هذا التتويج المستحق لم يكن ليتأتى لولا ما بذلتموه، طيلة أطوار هذه البطولة، من جهود مكثفة مفعمة بروح تنافسية عالية وغيرة وطنية مثلى، والتي تكللت بإهدائكم لبلدكم ولجماهيركم الشغوفة والمبدعة هذا اللقب القاري الثالث من نوعه في تاريخ النادي الحافل بالإنجازات”.

وأكد جلالة الملك أن ما يبعث على الفخر، أيضا، كون هذا التميز الكروي المغربي قاريا هو الثاني من نوعه في بحر أسبوعين، مما زاد من فرحة وبهجة الجماهير المغربية التواقة إلى المزيد من الألقاب المشرفة لكرة القدم المغربية، “وهو ما سيذكي، لا محالة، حماسة ناديكم وباقي الأندية الرياضية لمضاعفة الجهود ومواكبة الطفرة الواعدة التي باتت تشهدها كرة القدم الوطنية على مختلف المستويات”.

وبعدما جدد تهانئه لهذه الإنجاز المتميز، أعرب صاحب الجلالة عن متمنياته للفريق بالتوفيق في مواصلة مشواره المتميز.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0