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طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بمعظم مناطق المملكة

2022-05-31 / 09:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بأقصى الجنوب، الجنوب الشرقي للبلاد، شرق المملكة وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تمركز سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية.

وستكون السماء أحيانا غائمة بمرتفعات الاطلس المتوسط . كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما مع احتمال تناثر حبات من الغبار بمرتفعات الاطلس الجنوب الشرقي.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في ارتفاع بربوع المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 16 درجة بالأطلس والريف، وما بين 24 و 30 درجة بأقصى جنوب المملكة والجنوب الشرقي، وما بين 18 و 22 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقية. وستكون ما بين 15 و 21 درجة عموما بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طرفاية وبوجدور والداخلة، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

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