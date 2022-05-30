أوسيتيا الجنوبية تتخلى عن مشروع استفتاء للانضمام لروسيا

2022-05-30 / 23:28
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الزعيم الجديد لأوسيتيا الجنوبية، الجمهورية الجورجية الانفصالية عن تبليسي والموالية لموسكو، الاثنين، إلغاء مشروع لتنظيم استفتاء للانضمام إلى روسيا كان سلفه قد حدد موعده في منتصف يوليو المقبل.

وفي مرسوم أصدره، الاثنين، لفت آلان غاغلويف “رئيس” أوسيتيا الجنوبية إلى “حالة عدم اليقين المرتبطة بالعواقب القانونية” لمشروع الاستفتاء الذي كان سلفه أناتولي بيبيلوف قد قرر تنظيمه في 17 يوليو المقبل.

وأشار غاغلويف إلى أن محادثات إضافية ستجري بين الجمهورية الانفصالية وروسيا بشأن “مزيد من التكامل

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