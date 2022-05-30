الصورة تعبيرية

جدري القردة.. 9 وفيات في الكونغو وواحدة في نيحيريا

2022-05-30 / 23:07
4
هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو وفاة 9 جراء الإصابة بجدري القردة وإصابة 465 شخصا، وبذلك تكون الكونغو قد سجلت أعلى نسبة إصابات ووفيات بالعالم بفيروس جدري القردة منذ انتشاره.
وأعلنت السلطات الصحية في نيجيريا، يوم الاثنين، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة بمرض جدري القردة، وإصابة 21 حالة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل حالة وفاة في نيجيريا حسبما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

ويعتبر جدري القردة عدوى فيروسية خفيفة عادة، ومستوطنا في البلدان الإفريقية مثل الكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا، لكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 حالة مشتبه بها، ومؤكدة بالفيروس في 19 دولة على الأقل منذ أوائل مايو 2022، معظمها في أوروبا، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

ويسبب جدري القردة الحمى والصداع وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام العضلات وآلام الظهر، بالإضافة إلى طفح جلدي يتكون من آفات تتحول إلى بثور، وعلى الرغم من أن المرض عادة ما يكون خفيفا، إلا أنه يمكن أن يكون خطيرا.

ولا يزال الشخص المصاب معديا حتى تسقط القشرة الأخيرة بشكل طبيعي من مكان ظهور البثور، ونظرا لأن هذا قد يستغرق ما يصل إلى 3 أسابيع، يُطلب من المصابين العزلة عن الآخرين، كما يتم عزل جهات الاتصال الوثيقة بهم كإجراء احترازي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوسيتيا الجنوبية تتخلى عن مشروع استفتاء للانضمام لروسيا

أوسيتيا الجنوبية تتخلى عن مشروع استفتاء للانضمام لروسيا

2022-05-30 / 23:28
Photo of سرقة خيمة مصنوعة من الذهب الخالص من كنيسة في نيويورك

سرقة خيمة مصنوعة من الذهب الخالص من كنيسة في…

2022-05-30 / 19:21
Photo of تنكر في زي امرأة عجوز.. شاب يرشق لوحة الموناليزا ب “الحلوى”

تنكر في زي امرأة عجوز.. شاب يرشق لوحة الموناليزا…

2022-05-30 / 14:45
Photo of الصحة العالمية: مئات الحالات من جدري القرود قد تكون غير مكتشفة

الصحة العالمية: مئات الحالات من جدري القرود قد تكون…

2022-05-30 / 12:58
Photo of رسميا.. تركيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات

رسميا.. تركيا تلغي إلزامية ارتداء الكمامات

2022-05-30 / 11:38
Photo of تمزيق للكتب وتخريب الأقسام “هدية” طلاب جزائريين لأساتذتهم في نهاية العام

تمزيق للكتب وتخريب الأقسام “هدية” طلاب جزائريين لأساتذتهم في…

2022-05-29 / 21:27
Photo of زيلينسكي على جبهة القتال في خاركيف في زيارة نادرة خارج كييف

زيلينسكي على جبهة القتال في خاركيف في زيارة نادرة…

2022-05-29 / 20:51
Photo of فرنسا… حوت قاتل يسبح في نهر السين وفشل محاولات اعادته للبحر

فرنسا… حوت قاتل يسبح في نهر السين وفشل محاولات…

2022-05-29 / 20:00
Photo of لقاء دولي بالداخلة يبرز وجاهة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

لقاء دولي بالداخلة يبرز وجاهة مخطط الحكم الذاتي بالصحراء…

2022-05-29 / 17:24
Photo of مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

مصر.. السجن المشدد 15 عاما لأبو الفتوح وعزت

2022-05-29 / 15:49

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق